Украина лишила журналистов аккредитации после репортажей из Херсона Киев лишил как минимум шесть журналистов аккредитации после освещения ситуации в Херсоне

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Власти Украины аннулировали разрешение на работу по меньшей мере шести журналистам после репортажей о Херсоне. В частности, речь идет о сотрудниках CNN и SkyNews, передает РИА Новости, ссылаясь на материал украинского издания «Детектор медиа». До этого в Минобороны страны говорили, что лишили аккредитации ряд представителей СМИ за то, что они освещали ситуацию в Херсоне, несмотря на запрет.

Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Кроме них в Херсоне также работали съемочные группы общественного и Hromadske. Также в эфире канала «Рада» было включение из Херсона, — отмечают авторы «Детектора медиа» со ссылкой на источники.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Украина ввела в Херсоне комендантский час. Глава украинской Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сказал, что из-за проведения разминирования также ограничены въезд и выезд из города.