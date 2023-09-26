Украина изъявила желание помириться с Польшей после зернового скандала Кулеба: Украина открыта к разговору с польской стороной

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic/Global Look Press

Владимир Зеленский, Анджей Дуда

Украина не настроена на конфликт с Польшей, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. По его словам, которые приводит «Укринформ», Киев безгранично ценит поддержку Варшавы и желает начать диалог. Страна, добавил он, стремится к конструктивным отношениям с союзниками.

Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа, — заявил Кулеба.

По словам министра, вместе Украина и Польша «гораздо сильнее». Обе стороны неоднократно демонстрировали солидарность, взаимоподдержку и взаимопомощь, а от конфликта, разгоревшегося между союзниками, выгоду получат лишь третьи страны, добавил он.

Ранее портал «Вести.ua» заявил, что Польша и Украина развязали «аграрную войну». Причиной стал запрет Варшавы на ввоз украинского зерна, после которого Киев принял ответные меры. Портал добавил, что «зерно раздора» было посеяно еще весной 2023 года, когда польские фермеры устроили забастовку из-за сельхозпродукции с Украины.

Депутат Светлана Журова высказала мнение, что ухудшение отношений Киева и Варшавы может привести к возобновлению мирных переговоров Украины и России. По ее словам, Польша может снизить свою поддержку, что повлияет и на позицию других стран Евросоюза.