На Украине пожаловались на дефицит топлива из-за Польши Эксперт Куюн: блокада польской границы вызвала дефицит автогаза на Украине

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине отмечается дефицит газомоторного топлива из-за блокировки контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) эксперт украинского топливного рынка директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. По его словам, ранее через польские КПП поступало 30% импорта сжиженного газа.

Наблюдается дефицит автогаза из-за блокады границы поляками, — заявил Куюн.

Он также подчеркнул, что газ закончился в одной из крупнейших заправочных сетей, точки которой расположены в половине областей Украины. Как отметил Куюн, там, где топливо еще осталось, цена на него выросла. На остальных сетях, по словам эксперта, также зафиксированы перебои с автогазом.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин ранее рассказал, что забастовка польских перевозчиков на украинской границе уже нанесла Киеву экономический ущерб на €400 млн. По его словам, ситуация сложилась критическая, движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска.

Перевозчики Польши заблокировали КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гумпомощи и запасов для ВСУ. Также протестующие требуют приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала спецоперации.