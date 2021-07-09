Украина испугалась новых «Северных потоков»

На Украине испугались новых «Северных потоков» от России. Власти Киева до сих пор считают, что строительство газопровода можно остановить. Об этом в интервью изданию «Телеграф» сказал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Проект не имеет ничего общего с экономикой, но содержит важную геополитическую составляющую. Надо воспринимать это серьёзнее, так как не исключено, что за этим проектом последуют новые проекты, — отметил политик.

По его словам, «Северный поток — 2» можно остановить на любом этапе. Жовква напомнил, что приостановка строительства уже произошла в 2019 году. Поэтому украинская сторона продолжит разговор с западными коллегами по поводу блокировки газопровода.

Он отметил, что строительство российского газопровода представляет угрозу не только Украине и европейскому региону, но и тем странам, которые могут стать зависимыми от поставок российского газа. Этот проект может стать в своём роде элементом шантажа.

Ранее в ФРГ назвали варианты решения спора вокруг «Северного потока — 2». Если в результате реализации газопровода Украина утратит роль транзитёра газа, ей будут должны предложить компенсацию.