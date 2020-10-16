Украина и Турция подписали ещё одно военное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключили рамочное военное соглашение. Его текст пока не обнародован.
По результатам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд документов, в частности, рамочное военное соглашение между правительствами, — заявили в пресс-службе президента Украины.
Документ подписали со стороны Турции министр национальной обороны Хулуси Акар, со стороны Украины — министр обороны Андрей Таран. Документ расширит двустороннее сотрудничество между странами в указанной сфере по 21 направлению.
Также Таран подписал с председателем Государственного агентства оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.
NEWS.ru писал, что в феврале 2020 года власти Украины и Турции заключили межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве. По договору Киев должен был получить $33 млн на закупку военной техники.