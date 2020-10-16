Украина и Турция подписали ещё одно военное соглашение

Фото: president.gov.ua

За прошедшие сутки в Италии коронавирус выявили у 10 010 человек, скончались от последствий инфекции 55 пациентов. Наибольшее число заболевших фиксируется в Ломбардии и Кампании.

На протяжении недели суточный прирост новых случаев увеличивается на 1–1,5 тысячи, растёт и процент положительных результатов по отношению к числу проделанных анализов, — цитирует ТАСС сообщение Минздрава страны. Уточняется, что...