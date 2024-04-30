Украина и США провели третий раунд переговоров по безопасности Ермак: соглашение по безопасности Украины и США вскоре будет подписано

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об успешном окончании третьего раунда переговоров с Соединенными Штатами по подготовке к заключению двустороннего соглашения о безопасности. По его словам, процесс значительно ускорился после выделения Киеву нового пакета помощи, и в ближайшее время лидеры двух стран смогут подписать документ.

Мы предметно обсудили текст проекта соглашения, отметили существенный прогресс в согласовании основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий, — заявил Ермак.

По его словам, соглашение в очередной раз подтвердит лидерство США в военной поддержке Украины. Помимо этого, оно заложит крепкие основы для долгосрочного сотрудничества Украины с США по укреплению обороноспособности украинского государства, подчеркнул Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что киевские власти и правительство США ведут переговоры об объемах финансовой и военной поддержки Украины, а также совместном производстве оружия на следующее десятилетие. По его данным, обе команды работают уже над конкретным текстом договора.

Цель президента Украины Владимира Зеленского — вовлечь как можно больше людей в конфликт с Россией, заявлял сенатор Айрат Гибатдинов. По его мнению, для этого он пойдет на все. Таким образом сенатор прокомментировал договор США и Украины о двусторонней безопасности.