Украина и Польша из-за блокировки границ могут понести убытки РИА Новости: Украина и Польша потеряют $610 млн из-за блокировки границ

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если забастовки польских перевозчиков, блокирующих границу между Украиной и Польшей, приведут к остановке торговли между этими странами, это может привести к потере почти $610 млн ежемесячно для Украины и Польши, передает РИА Новости со ссылкой на данные украинской статистической службы. А общие потери с учетом Словакии достигнут $710,8 млн ежемесячно.

За первые семь месяцев текущего года (более свежих данных нет), среднемесячный импорт товаров из Польши на Украину автотранспортом составил $396,5 млн. Экспорт товаров из Украины в Польшу тем же способом в среднем за месяц достиг $213,3 млн. Это привело к общему объему торговли на уровне $609,8 млн ежемесячно.

Кроме того, словацко-украинская торговля также рискует потерять значительную сумму, если перекрытия движения на границе со стороны Словакии будут возобновлены. Суммарно эти потери могут составить $101 млн ежемесячно. За этот год в среднем за месяц Украина импортировала из Словакии товары на $62,8 млн и экспортировала — на $38,1 млн.

Ранее глава украинского дипломатического представительства Василий Зварыч сообщил, что посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста в МИД Польши. По его словам, это связано со смертью еще одного водителя на пограничном контрольно-пропускном пункте. Зварыч призвал Варшаву разогнать перевозчиков, блокирующих КПП.