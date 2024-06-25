Евросоюз 25 июня официально начинает переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав объединения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении, опубликованном на сайте ЕК. Она отметила, что Киев и Кишинев продемонстрировали свою решимость стать частью ЕС, начав «обширные реформы» во время вооруженных конфликтов и беспорядков.
Мы стоим на пороге важного и преобразующего момента для этих двух стран и для нашего Союза. <...> Народы Украины и Молдовы продемонстрировали свою непоколебимую приверженность и решимость стать частью этого проекта. Даже во время войны и беспорядков они начали обширные реформы, — сказала она.
Фон дер Ляйен отметила, что в Киеве и Кишиневе знают, что их путь в Евросоюз будет «суровым и требовательным». По ее словам, целью официальных переговоров является подготовка кандидатов к выполнению обязанностей членства.
Мы приступаем к этим переговорам в духе открытости, вовлеченности и приверженности, — отметила глава ЕК.
Ранее стало известно, что Евросоюз одобрил условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров, без которых нельзя было бы начать переговоры по евроинтеграции Украины. Требования Будапешта были включены в проект документа, содержащего переговорные рамки указанной процедуры.