https://static.news.ru/photo/56581bb2-cc99-11e9-985b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили договорились о продолжении торгово-экономического сотрудничества. Они обсудили этот вопрос в ходе двусторонней встречи, которая состоялась в Польше.

Главы государств положительно оценили политический диалог между двумя странами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Помимо этого, было решено наладить координацию взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами.

Зеленский и Зурабишвили также обсудили взаимные визиты на высшем уровне, которые должны состояться в ближайшее время.

Ранее News.ru писал, что президент Украины готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу.