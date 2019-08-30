Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили договорились о продолжении торгово-экономического сотрудничества. Они обсудили этот вопрос в ходе двусторонней встречи, которая состоялась в Польше.
Главы государств положительно оценили политический диалог между двумя странами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне,
Помимо этого, было решено наладить координацию взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами.
Зеленский и Зурабишвили также обсудили взаимные визиты на высшем уровне, которые должны состояться в ближайшее время.
Ранее News.ru писал, что президент Украины готов лично защищать инвестиции в Украину. В этом он заверил представителей бизнеса в ходе своего визита в Польшу.