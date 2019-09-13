https://static.news.ru/photo/b339c60e-d659-11e9-b848-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на территории непризнанных ДНР и ЛНР должны пройти до 2020 года.

По его словам, Киев не будет проводить новые «фейковые выборы», которые уже проходили на этой территории.

Если мы сможем сделать до 2020-го, чтобы оккупант ушёл с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил, — отметил дипломат в эфире телеканала « Интер ».

Он отметил, что задачей сейчас является приближение этого момента.

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на территории непризнанных ЛНР и ДНР говорить ещё рано. Сначала следует провести встречу глав государств — участников «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия), так как голосование на этих территориях является частью Минских соглашений, подчеркнул он на встрече с эстонским лидером Керсти Кальюлайд.