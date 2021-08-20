Украина хочет получить от ЕС «бронежилет» от «Северного потока — 2»

Для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Киев хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил президент страны Владимир Зеленский.

Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее, не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объёма транзита [газа], объёма для общества, в том числе для временно оккупированных территорий, которые тоже получают поставки газа, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна понимать, кто из действующих руководителей Запада сможет обеспечить все гарантии не на словах, а на деле.

В воскресенье в Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсуждали, в числе прочего, вопрос строительства «Северного потока — 2» и ввода санкций. Канцлер ФРГ на брифинге по итогам переговоров назвала условие, при котором санкции против «Северного потока — 2» всё-таки могут быть введены. По её словам, это случится, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие.