Украина ежемесячно тратит около $4,4 млрд на содержание армии Премьер-министр Украины: Киев ежемесячно тратит около $4,4 млрд на содержание ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежемесячные расходы Киева на содержание украинской армии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют около 130 млрд гривен ($4,4 млрд), заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В интервью LB.ua политик подчеркнул, что ранее за год Киев тратил около 156 млрд гривен ($5,3 млрд) на содержание военной отрасли.

Если у нас содержание армии было около 156 млрд гривен, это был бюджет ВСУ и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд — это ежемесячная сумма, — заявил Шмыгаль.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Тодд Брессил сообщил, что Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине два передвижных ЗРК NASAMS, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Кроме зенитно-ракетных комплексов и радаров в пакет помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По итогу с начала президентства Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму $7,6 млрд, заключил Брессил.

23 июня стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня.