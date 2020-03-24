https://static.news.ru/photo/2b831604-6de2-11ea-bf5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Киев собирается отправить специальный поезд в Москву для эвакуации своих граждан из РФ в условиях отмены железнодорожного сообщения между странами из-за вспышки коронавируса нового типа.

Спецсостав должен прибыть в столицу России 28 марта, передаёт агентство УНИАН. В то же время в мегаполис с Украины вернутся россияне. Состав из 20 вагонов может увезти около 500 украинцев.

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что количество заразившихся коронавирусом в стране может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер.

Он пояснил, что существуют различные расчёты и прогнозы относительно инфекции на территории страны. Власти их учитывают и внедряют превентивные меры.

Ляшко добавил, что в настоящий момент на Украине подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел один человек, ещё трое скончались.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МВД Украины Арсен Аваков предсказал голод в стране в связи с коронавирусом. По его словам, из-за карантина закрываются многие мелкие предприятия, их работники остаются без зарплат, и вскоре у них не будет средств для покупки продуктов и лекарств.