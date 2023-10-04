Украина доверит иностранцам выборы руководства ОПК страны Глав предприятий ОПК Украины будут выбирать представители иностранных посольств

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине в конкурсные комиссии по выборам генеральных директоров государственных оборонных предприятий войдут представители посольств иностранных государств, сообщил в интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, подобный шаг является одной из мер борьбы с коррупцией на предприятиях, входящих в структуру концерна «Укроборонпром».

Недавно мы провели первый открытый конкурс на [место] одного из генеральных директоров этих заводов [оборонного комплекса], и все остальные генеральные директора будут назначены также через эти конкурсы. В состав [конкурсных] комиссий входят неправительственные организации и четыре посольства, — рассказал Камышин.

В начале мая текущего года правительство Украины опубликовало постановление, предусматривающее реорганизацию «Укроборонпрома» в акционерное общество со стопроцентным государственным участием. Предполагается, что подобное преобразование откроет путь к созданию совместных предприятий с иностранными партнерами, привлечению инвестиций и углубленному государственно-частному партнерству. В конце июня компания сменила название на АО «Украинская оборонная промышленность».

При этом еще в 2017 году власти Украины намеревались провести реформу концерна, в рамках которой предполагалось создать независимый наблюдательный совет, провести приватизацию и передать в управление профильным министерствам обанкротившиеся предприятия компании. По словам критиков реформы, такие действия предполагали передачу концерна под внешнее управление.

Ранее стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с украинской государственной компанией «Укроборонпром». Кроме того, компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, размещение объектов военного производства на Украине не будет способствовать урегулированию конфликта с Россией. По его словам, из-за появления новых объектов ВПК ситуация продолжит оставаться напряженной.