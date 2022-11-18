«Украина должна заплатить»: поляки требуют наказать украинцев за ракету Жители Польши потребовали от властей не оставить безнаказанным инцидент с ракетой

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Жители Польши требуют от властей не оставить безнаказанным инцидент с падением ракеты на территории страны, из-за чего погибли два человека. В соцсетях они массово оставляют комментарии с призывом к президенту Анджею Дуде создать комиссию и изгнать украинцев, подборку комментариев приводит РИА Новости.

Пользователи требуют как минимум возместить ущерб семьям погибших. «Когда будет создана комиссия по наказанию украинцев за гибель двух польских граждан? Когда произойдет изгнание всех украинцев из Польши?», «Мы все понимаем, господин президент, но почему поляки должны платить за ошибку украинцев? Это Украина должна заплатить семье за убийство, потому что это ее ракета упала на польскую землю, убивая невинных людей», требуют поляки.

«Сегодня вы виделись с семьями погибших. Вы передали им извинения, принесенные Украиной? Проявит ли Киев заботу по отношению к ним? Возместит ли ущерб? Полякам не нужна очередная ложь», задаются вопросами люди.

Некоторые пользователи обвиняют в предвзятости президента, комментируя первоначальные утверждение Варшавы о «вине России» в произошедшем. «Господин президент, к сожалению, предвзятость украинского правительства указывает на то, что вы лжете. Ваши американские друзья и другие спецслужбы отслеживали ракету, и ее запустили украинцы, но вы не угрожаете последствиями своим союзникам и хотите заставить их поверить, что это Россия», упрекают житель Польши главу государства.

«Мы — великая нация с прекрасной историей, а вы опустили нас до уровня слуг для украинцев, поставив интересы Украины выше интересов Польши», пишут комментаторы в Twitter.

Часть поляков задаются вопросом. как теперь должна вести себя украинская сторона, когда стало известно, что ракет прилетела именно с ее территории.

«Может быть, это наивность, но я верю в честность людей. Как теперь должна вести себя украинская сторона? Прежде всего, им следует признать свою ошибку, извиниться, а затем попытаться как-то загладить вину. Это не только вопрос чести и хорошего вкуса —это обычная порядочность!», пишут поляки.

Ранее политолог Станислав Бышок сообщил, что Польша может считать себя пострадавшей от спецоперации страной после падения ракет на ее территории. Этот инцидент, считает эксперт, может изменить украинско-польские отношения только в лучшую сторону.