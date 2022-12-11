Украина договорилась с Германией о поставках дополнительного вооружения

Киев и Берлин достигли договоренности в вопросе поставок ВСУ дополнительного вооружения, сообщил изданию Welt am Sonntag посол Украины в Германии Алексей Макеев. По его словам, украинские войска должны получить от ФРГ и оружие, и боеприпасы.

В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент, — цитирует его издание.

Дипломат отметил, что ВСУ нуждается в системах ПВО и гаубицах. Он также добавил, что продолжаются переговоры о поставках танков Leopard 2, хотя Берлин уже неоднократно отказывал Киеву в них.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине. По его словам, они имеют решающее значение и «спасают жизни». Он призвал Берлин увеличить военную помощь Киеву.

По данным западных СМИ, из 30 стран НАТО только 10 еще способны оказывать Украине военную поддержку. Остальные уже исчерпали свои запасы вооружения.