Украина добивается через ООН «компенсации» ущерба от России за СВО

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Украина через ООН добивается создания «международного механизма» для взыскания с России «компенсации» ущерба за проведение спецоперации. Киев хочет получить от Москвы более $300 млрд, сообщил в интервью медиагруппе «Функе» министр юстиции Украины Денис Малюська.

Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба. Для этого нам нужна поддержка большинства в две трети присутствующих [на заседании Генассамблеи] стран, — заявил украинский министр.

После принятия такой резолюции Киев собирается вести переговоры о разработке и ратификации международного договора, который предусматривает создание «международной комиссии для рассмотрения требований о возмещении ущерба пострадавшим лицам и правительству Украины».

Глава Минюста Украины вновь повторил призыв Киева обеспечить доступ к замороженным в странах G7 резервам Центробанка России, которые и составляют $300 млрд.

Мы также хотели бы, чтобы отдельные правительства сообщали нам, сколько денег российского Центрального банка находится в каждой стране, — заявил Малюська.

Он добавил, что Киев предлагает перечислять эти средства, а также средства со счетов российских компаний в специальный фонд. По словам украинского министра, это будет «самой сложной» частью плана властей. Поэтому Киев предлагает прописать в международном договоре основание для конфискации российских активов.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что США и другие западные страны могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма», чтобы украсть ее замороженные активы. Для присвоения чужих денег Западу требуются решения судов, такое признание упростит задачу.