Уклонисты попытались выехать из Украины в Молдавию в тайнике фургона

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо украинцев попытались нелегально пересечь границу с Молдавией, спрятавшись в обустроенном тайнике фургона. Как сообщила украинская госпогранслужба, мужчины пытались уклониться от службы в рядах ВСУ.

Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем «экипажем», о котором пограничники знали заранее. Хоть водитель и заверил, что груза у него нет, но на тщательную проверку его все равно отправили. В тайнике микроавтобуса «мужественно» прятались четверо мужчин призывного возраста, — сказано в сообщении пограничников.

Отмечается, что четверо уклонистов заплатили по $4 тысячи, чтобы сбежать пересечь границу с Молдавией.

Ранее масштабную схему уклонения от призыва во время мобилизации раскрыли на Украине. Обыски по этому делу проводились в десяти областях и Киеве. По месту регистрации уклонистов изъяли сфальсифицированные справки о непригодности к военной службе, за которые с граждан брали по $6 тысяч (550 тысяч рублей). По данным следствия, в схеме были замешаны сотрудники территориальных центров комплектования и члены военно-врачебной комиссии. Они выдавали уклонистам справки об их непригодности к военной службе, а затем снимали с учета.