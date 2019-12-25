https://static.news.ru/photo/b89c7688-26f3-11ea-a636-fa163e074e61_660.jpg Фото: srbijagas.com

Сербия выполнила все работы по укладке труб на своём участке газопровода «Турецкий поток».

Об этом сообщил гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович. По его словам, укладка завершена на участке интерконнектора «граница Болгарии — граница Венгрии», передаёт ТАСС . Баятович отметил, что констатирует это с удовольствием.

Работы завершены, — заявил он в эфире национального телевидения РТС .

Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» уже действуют. Об этом сказано в пояснении к правилам действия ограничительных мер.