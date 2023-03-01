«Уйдут в течение суток»: Матвийчук заявил о кульминации битвы за Артемовск Военный эксперт Матвийчук заявил, что ВСУ покинут Артемовск за сутки

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие ВС РФ во время выполнения задач СВО

Бойцы ВСУ оставят Артемовск в течение суток, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинцы уже могут передвигаться только по грунтовой дороге на Хромово, и то — исключительно «ползком или вприсядку». Но и эта дорога, заметил военный эксперт, находится под огневым контролем ВС РФ.

И если мы замкнем участок Хромово — Богдановка, украинский гарнизон окажется в полном окружении. И неспроста советник Зеленского в эфире американского канала заявил о тяжелой для ВСУ ситуации в Артемовске и возможном стратегическом отступлении. Ведь в данный момент украинские военные пьют самогон и думают, что им делать дальше, — заметил Матвийчук.

Эксперт отметил, что в ВСУ уже морально готовы к сдаче Артемовска. По мнению специалиста, они ждут только соответствующих указаний от президента Владимира Зеленского.

В связи с этим наиболее вероятным выглядит вариант с оставлением ВСУ Артемовска. И уйдут они оттуда в течение следующих суток, — заключил Матвийчук.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.

До этого телеканал CNN сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве.