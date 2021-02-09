Угрозу раскола Евросоюза из-за российской вакцины отметили в Британии

https://static.news.ru/photo/d3b85efa-6b2b-11eb-a253-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рим на фоне растущего возмущения затормозившейся вакцинацией в Евросоюзе «пригрозил» одобрить к применению российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Решение Италии «угрожает расколоть ЕС».

Об этом сообщает британская газета Express. Автор статьи отмечает, что на Апеннинах могут быстро получить альтернативную вакцину, при этом сократят «время на бюрократические процедуры» ЕС.

Проблемы с вакцинацией в ЕС возникли из-за задержек с поставками препаратов от компаний Pfizer и AstraZeneca. Предложение же Москвы способно ускорить прививки жителей Европы от смертоносной инфекции.

В статье подчёркивается, что заинтересованность в «Спутнике V» также выразил канцлер Австрии Себастьян Курц. О готовности к использованию российского препарата заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. Уже закупает «Спутник V» один из членов ЕС — Венгрия. Подобный подход обсуждается в Чехии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отказ Киева от использования вакцины от коронавируса «Спутник V» объясняется желанием украинских властей угодить западным кураторам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Дипломат отметил, что власти Украины в своём стремлении угодить Западу готовы поступиться интересами граждан страны.