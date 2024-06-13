Угрожавшего России Буданова сравнили с Гиммлером Военэксперт Дандыкин: Буданов исповедует бандеровскую тактику с целью запугать

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов исповедует бандеровскую тактику с целью запугать, уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт также сравнил Буданова с одним из главных деятелей нацистской Германии Генрихом Гиммлером, который в 1945 году стал командующим армией под Берлином.

Я не удивлюсь, если он заменит [Александра] Сырского (главком ВСУ. — NEWS.ru), как в свое время Гиммлер стал командующим армией под Берлином в 1945 году. Это такой же человек, как Буданов, карательные органы, которые уничтожают несогласных людей. Сейчас они исповедуют чисто бандеровскую тактику с целью запугать, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, фраза «поздно пить боржоми» относится к самому Буданову. Он обратил внимание, что Киев все активнее переходит к терроризму в чистом виде.

Я думаю, фраза «поздно пить боржоми» относится к Буданову. Дело в том, что киевский режим все активнее переходит к терроризму в чистом виде. Конечно, Буданов здесь главный человек, главная единица. Вот на это они способны. «Поздно пить боржоми» — это грузинам решать, какой боржоми и куда девать, — заключил эксперт.

Буданов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины начали наносить удары западным оружием по территории России. По его прогнозам, такие атаки «будут иметь свой эффект». Он уверен, что эти удары облегчат ситуацию для ВСУ.