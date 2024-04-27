«Угроза огромная»: в Киеве рассказали, чего опасаются власти Дубинский: на Украине опасаются ухудшения ситуации и усиливают цензуру

Фото: МО Украины

Украинские власти ожидают крайне негативного развития событий в стране в мае, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене. По его мнению, об этом свидетельствует усиливающаяся цензура в отношении соцсетей.

Прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) — говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты. Исходя из их масштабов — угроза огромная, — сказал он.

Дубинский резюмировал, что речь может идти о массовой принудительной мобилизации. Не исключено, что ожидается обрушение фронта.

Тем временем на территории Украины по запросу спецслужб уже заблокировано 200 каналов на видеоплатформе YouTube. Глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко констатировал, что после одобрения нового закона о цензуре в Сети их количество увеличится. Он также уточнил, что законопроект касается не только YouTube, но и Telegram с TikTok. Документ разрабатывался с конца марта при совместном участии СНБО, Службы безопасности Украины и Верховной рады.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что в России не планируется введение административной или уголовной ответственности за использование сервисов VPN. При этом правоохранительные органы и профильные ведомства продолжат борьбу с обходом блокировок.