https://static.news.ru/photo/f100f178-2736-11ea-b566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Из-за строительных лесов, установленных ещё до пожара, до сих пор существует угроза обрушения сводов собора Парижской Богоматери.

Сегодня мы можем сказать, что существует 50-процентная вероятность того, что его сохранят. Есть и 50-процентная вероятность того, что строительные леса рухнут на три свода. Как видите, здание всё ещё не очень надёжно, — цитирует настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове агентство Associated Press.

Также уточняется, что на работы по извлечению лесов потребуется не меньше года, поэтому реставрацию планируется начать не раньше 2021 года.

Как ранее писал NEWS.ru, курирующий восстановление собора Нотр-Дам после пожара генерал Жан-Луи Жоржелен вступил в острый конфликт с главным архитектором легендарного объекта Филиппом Вильневом. Причиной спора стала реконструкция шпиля пострадавшего от возгорания здания.