«Угроза демократии»: в Европарламенте осудили использование шпионского ПО В Европарламенте заявили, что все страны ЕС злоупотребляют шпионским ПО

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Спецслужбы всех без исключения стран Евросоюза злоупотребляют использованием шпионского программного обеспечения (ПО), заявила докладчица Европарламента по расследованию скандала с использованием шпионского ПО для нелегальной слежки за гражданами ЕС, голландский евродепутат София Ин’т Велд. Как передает ТАСС, она добавила, что это создает прямую угрозу европейской демократии.

Наш общий вывод — все страны ЕС без исключения используют шпионское программное обеспечение, включая Pegasus и Predator, даже если они этого не признают. <...> Это прямая угроза европейской демократии. <...> Это ведет к глушению критических голосов оппозиции, замораживанию гражданского общества, манипулированию выборами. При этом те, кто ответственны за это, сидят в Европейском совете, — сказала депутат.

Она сообщила, что у каждой страны ЕС есть своя роль. Кипр и Болгария — экспортные центры, Люксембург — зона, где продавцы ПО ведут свой финансовый бизнес, Ирландия предоставляет льготные налоговые условия, Мальта с ее «золотыми паспортами» — комфортный дом для боссов этого бизнеса. Италия, Франция и Австрия — места разработки и производства ПО, Чехия ежегодно проводит международные ярмарки шпионского программного обеспечения, а Германия, Бельгия и Нидерланды в той или иной степени признали, что их полицейские используют это ПО.

В 2013 году произошел скандал вокруг Агентства национальной безопасности (АНБ) США после того, как журнал Der Spiegel обнародовал информацию сотрудника подразделения американского Минобороны Эдварда Сноудена. В частности, выяснилось, что разведка много лет следила за тысячами граждан в Европе, прослушивала жителей Германии и даже несколько раз подключалась к телефону тогдашнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.