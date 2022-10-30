Угроза безопасности: посол Украины призвал ФРГ не спасать уклонистов из РФ Посол Украины в ФРГ Макеев призвал не спасать уклонистов из России, боясь за украинок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане России, бегущие из страны после объявления частичной мобилизации, представляют угрозу для безопасности немцев и украинцев, считает украинский посол в Германии Алексей Макеев. В беседе с Bild am Sonntag он подчеркнул, что украинским беженкам с детьми приходится сидеть в приютах напротив этих людей, что создает опасность для них. Он призвал правительство ФРГ не принимать в стране российских беженцев.

Бегут молодые люди, которые ни о чем не жалеют, но все же хотят избежать службы в армии и в итоге разъезжают кортежами по немецким городам под российскими флагами. Это угроза безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которым в конечном итоге приходится сидеть напротив этих мужчин в приютах для беженцев, — заявляет дипломат.

Ранее некоторые немецкие министры выступили за предоставление убежища гражданам России, избегающим частичной мобилизации. По мнению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, военнообязанным людям грозит серьезная опасность в случае их переброски на Украину. То же самое ждет и людей, выступающих против позиций Кремля, а потому они заслуживают получения убежища, считает она.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушманна, все люди, которые «предпочитают либеральную демократию», будут тепло встречены в стране.

Представитель Евросоюза, ответственная за миграцию, Анита Хиппер подчеркнула, что россияне, бегущие от частичной мобилизации в России, должны иметь полное право просить убежище в странах ЕС, а каждое заявление должно рассматриваться в индивидуальном порядке. В настоящий момент страны — члены Евросоюза рассматривают возможность ввести единый механизм для предоставления убежища бежавшим россиянам.