https://static.news.ru/photo/77702f08-d700-11e9-9a86-fa163e074e61_660.jpg Павел Букин Фото: Укроборонпром

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина. Ему вменяют декларирование недостоверной информации.

Производство началось, ещё когда фигурант занимал руководящую должность — 7 августа текущего года. Спустя несколько дней мужчину уволил президент Незалежной Владимир Зеленский, пишет портал « Украинские новости ».

В сентябре Государственное бюро расследований (ГБР) соседнего государства провело обыски в «Укроборонпроме». Все следственные действия санкционированы — они прошли в связи с досудебным расследованием по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Нацбанка страны в 2016 году.

Ранее News.ru сообщал, что ГБР возбудило новое дело в отношении Петра Порошенко. Экс-главу Украины подозревают в причастности к хищениям в армии. Фигурантами дела также стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка.