Уголовное дело против украинского министра обернулось его отставкой Министр аграрной политики Украины Сольский подал прошение об отставке

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николай Сольский

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал прошение об отставке, сообщил спикер местного парламента Руслан Стефанчук. Ситуация возникла на фоне обвинений в том, что Сольский незаконно получил во владение государственную землю. Общая ее площадь составила 2,4 тысячи гектаров.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинение в отношении Сольского. В Верховную раду поступило заявление о его отставке.

Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний, — написал Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta).

НАБУ 23 апреля предъявило обвинения в отношении участников коррупционной схемы под предводительством действующего министра. По данным украинского издания «Страна», Сольский является бывшим бизнес-партнером экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

Ранее в Сети появились сообщения, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задержали сотрудники украинских правоохранительных органов. Задержание произошло после отказа чиновника стать послом в Великобритании. По данным Telegram-канала «Резидент», это случилось месяц назад. Утверждается, что в настоящий момент СБУ держит экс-главкома под усиленной охраной. Официально данная информация не подтверждена.