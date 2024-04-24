Уголовное дело против главы Гагаузии передали в суд Молдавии

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Евгения Гуцул

Прокуратура по борьбе с коррупцией передала в суд обвинения в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, сообщило ведомство в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Известно, что политик проходит по делу о незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор».

Уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор» направлено в суд, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Молдавии начали обыски у представителей оппозиции.

До этого в Москве состоялся съезд политиков и общественников из Молдавии, выступающих за вхождение страны в состав Евразийского экономического союза. Они также выразили несогласие с планами республики присоединиться к Европейскому союзу.

На встречу в российскую столицу прибыли представители партий «Возрождение», «Шанс», «Альтернативная сила спасения Молдовы» и Victorie. В мероприятии также приняли участие глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и председатель партии «Шор» Илан Шор.