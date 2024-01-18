Уехавший на Украину актер Пашинин мог снова вступить в ВСУ

Фото: andriy.tsaplienko/Global Look Press

Анатолий Пашинин в рядах Украинской добровольческой армии

Актер Анатолий Пашинин, известный по фильму «Адмиралъ» и сериалу «Грозовые ворота», мог снова вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сказано в материале NEWS.ru. Известно, что летом 2014 года он стал бойцом одного из батальонов ВСУ, однако спустя годы прервал свою карьеру. После февраля 2022 года он пропал из социальных сетей, опубликовал перед этим «предупреждение» белорусам. В нем говорилось, что жителей республики ждет расправа, если они ступят на украинскую землю.

Перед своим уходом из социальных сетей он также опубликовал несколько постов о международном конкурсе «Евровидение», где раскритиковал украинских медийных лиц. Слухи о его возвращении в ряды ВСУ появились именно тогда. Вместе с тем сам Пашинин заявлял о проблемах с поиском работы. По его словам, какое-то время ему приходилось перебиваться случайными заработками. Не исключено, что актер решился вернуться на фронт ради денег. До сих пор достоверной информации о том, где он находится, не появлялось.

Будучи в рядах украинской армии, сам актер заявлял, что не выполняет долг, а «ловит кайф». По его словам, участвуя в конфликте в Донбассе, он чувствует «независимость». Когда Пашинину приходилось покидать фронт, он выражал сожаление, что не успел совершить подвигов и получить орденов.

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