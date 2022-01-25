Уехавшая за границу россиянка рассказала о низких зарплатах в Италии

Россиянка, уехавшая за границу, рассказала о низких зарплатах и об уровне жизни на юге Италии. По её словам, из-за зависимости от туризма многие рабочие места доступны лишь половину года, а в нетуристский сезон найти работу очень сложно и она довольно плохо оплачивается, пишет Lenta.Ru.

В Италии россиянка, вышедшая замуж за жителя Сорренто, работала на должности хостес в ресторане и отеле, и первое время требовалось отрабатывать 58,5 часа в неделю без выходных. За это она получала от €600 до €1000 в месяц ( от 52,5 тысячи до 87,5 тысячи рублей), и до неё на этом месте никто не задерживался дольше трёх-четырёх месяцев.

Всё это время молодожёнам приходилось жить с родителями и сестрой мужа, поскольку денег на отдельное жильё не хватало. По словам россиянки, многие итальянские семьи арендуют жильё всю жизнь, так как цены на недвижимость очень высокие, а ипотеку получить сложно. А за пределами туристической зоны царят разруха и нищета.

На юге страны так: если ты не родился в богатой семье, то практически нереально чего-то добиться, устроить лучшую жизнь, купить собственное жильё, — рассказала она.

Ранее переехавшая вместе с мужем в Иран россиянка рассказала, что между русскими и персами очень много общего. По её словам, жители Ирана прекрасно относятся к классическим произведениям русской литературы, а также понимают русский юмор. Она отметила, что благодаря этим общим чертам смогла построить отношения с мужем, который, в частности, очень положительно относится к русской музыке.