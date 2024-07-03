Уехавшая в Европу певица Орлова раскрыла отношение итальянцев к русским Певица Орлова заявила о любви к русским в Италии

Фото: legion-media.ru

Ольга Орлова

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала о хорошем отношении к россиянам в Италии. Бывшая солистка группы «Блестящие» уехала в европейскую страну на отдых. Звезда в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) ответила на вопрос подписчика о том, как Италия живет без русских туристов.

Тут много русских. И русских здесь очень любят, — отметила певица.

Ранее Орлова заявила, что не поддерживает близких отношений с певцом Андреем Губиным. Она также высмеяла слухи в СМИ, что хитмейкер является отцом ее старшего сына. Орлова объяснила, что иногда встречается с Губиным на каких-то совместных съемках, однако этим их общение и ограничивается.

До этого выяснилось, что артистка участвовала в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор». Позже адвокат рэпера Vacio ходатайствовал об экспертизе в отношении Орловой. По его предположению, именно она выложила в Сеть видеозапись с мероприятия, из-за которой музыкант оказался под арестом. Сама Орлова при этом избежала последствий скандала.

Вскоре выяснилось, что Орлову не будут вырезать из эфиров шоу «Дома-2» после участия в «голой» вечеринке. Никакого бойкота артистке не объявлялось, поэтому она не лишится своего заработка.