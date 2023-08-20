УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанатам хорватского футбольного клуба «Динамо» из Загреба запретили посещать гостевые матчи команды в еврокубках, заявили в пресс-службе УЕФА. Запрет будет действовать минимум до окончания текущего сезона.

7 августа в Афинах, за сутки до матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, между болельщиками местного АЕК и «Динамо» произошла массовая драка. В результате один человек погиб. В связи с этим, матч был перенесен. Первый матч состоялся 15 августа и завершился победой гостей из АЕКа со счетом 2:1. В реванше 19 августа в Афинах команды сыграли вничью (2:2), и «Динамо» продолжит участие в плей-офф квалификации Лиги Европы.

УЕФА обратилась к «Динамо» с предложением сотрудничать с компетентными властными органами, органами безопасности и футбольными органами Хорватии для разработки и реализации стратегии по устранению насилия в футболе. УЕФА ожидает получить от клуба доклад с подробным планом действий по решению этой проблемы. В плей-офф квалификации Лиги Европы «Динамо» встретится с пражской «Спартой» 24 и 31 августа.

Ранее сообщалось, что 196 фанатов доставили в отделения полиции Казани за различные правонарушения после матча «Зенит» — ЦСКА. Было составлено 156 административных протоколов. Среди правонарушений, за которые были задержаны болельщики, есть мелкое хулиганство, потребление алкоголя в общественных местах, публичная демонстрация нацисткой символики или атрибутики.