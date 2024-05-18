Подполье парализовало движение составов ВСУ в Харьковской области Лебедев: подполье на сутки прервало движение составов ВСУ в Харьковской области

Фото: МО Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что активисты харьковского сопротивления прервали движение железнодорожных составов с техникой и военными ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что диверсия прошла успешно, передает РИА Новости.

Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии. Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, — сказал он.

Лебедев отметил, что по данной ветке шли составы с боекомплектами и военной техникой ВСУ. В обратную сторону перевозили раненых и выведенную из строя технику.

Ранее Лебедев заявил о серии ударов российской армии по складам ракетного топлива Павлоградского химического завода, расположенного в Днепропетровской области Украины. По его словам, на территории завода произошел взрыв. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Лебедев уточнил, что на базисных складах хранятся взрывчатые вещества, включая топливо для ракет. Он также добавил, что украинские военные оцепили район химзавода и близлежащего поселка Южный. Однако такие меры не связаны с ударом — там проходит масштабный поквартирный рейд для задержания мужчин, чтобы в дальнейшем их отправить на медкомиссию в военкомат.