«Удар под дых»: политолог объяснил сокрушительный провал Макрона на выборах Политолог Федоров назвал закономерным провал партии Макрона на выборах

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Провал партии президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент является закономерным, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В разговоре с NEWS.ru политолог отметил, что это дополнительный удар под дых французскому политику.

Поражение партии Макрона на выборах в Европарламент не является сенсацией. Все прогнозы показывали, что лидером этих выборов будет «Национальное объединение» во главе с Жорданом Барделла. Закономерное поражение, но столь сокрушительное. Это дополнительный удар под дых Макрону, — пояснил Федоров.

По его словам, попытки Макрона активизировать все силы на конечной стадии предвыборной кампании ни к чему не привели. Как считает политолог, президент Франции выбрал основными темы СВО на Украине и противодействия России, которые не сработали.

Голосующие поставили политический неуд Макрону и его курсу. Вся его стратегия поставить во главу угла темы СВО на Украине и противодействия России — все это не подействовало. Результат был ожидаемым, но он надеялся, что не будет такого ощутимого разгрома, — добавил эксперт.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее назвала поражение канцлера ФРГ Олафа Шольца и Макрона на выборах в Европарламент заслуженным. Она отметила, что это подтверждает несостоятельность политиков как национальных лидеров.