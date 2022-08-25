Удар по штабам. По нашим… Заявления властей о том, что СВО на Украине «идет по плану», становятся популярным мемом

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Снаряд, выпущенный, видимо, из американских стволов и попавший в верхние этажи здания администрации ДНР, дал повод для шуток из разряда черного юмора: мол, обещали же наносить удары по центрам принятия решений, вот и началось. Правда, не так, как все мы предполагали.

Для команды Зеленского давно нет ни условных красных линий, ни каких-либо моральных ограничений. Понятно, что мы не они в самом широком смысле. Однако всему же есть границы. Потому-то у нашего общества (причем его патриотического сегмента) все больше вопросов. Собственно, ближайшей целью СВО изначально было освобождение территорий тогда еще только-только признанных народных донбасских республик. Выход на их еще советские административные границы. Прошло полгода упорных боев. И, если верить сводкам нашего Минобороны, то союзные силы уже даже на пути к Николаеву.

Но, как стояла украинская артиллерия примерно в двадцати километрах от Донецка, так и стоит. И как гибли мирные жители от постоянных прилетов разнокалиберных снарядов, так и продолжают гибнуть. И что характерно, не видно, чтобы окопавшиеся в тех укрепрайонах части испытывали какие-то нехватки, будь-то снаряды или продукты питания. Значит, и снабжение этих карательных частей вовсю продолжается. И ни о каком хотя бы оперативном окружении их позиций речи пока не идет.

Трудно нам, обывателям, проникнуть в замыслы нашего командования. Но иногда возникает соблазн вопросов. А нельзя ли, к примеру, было сконцентрировать основные силы все-таки под Донецком, не распылять их по фронту в тысячи километров, привлечь для разрушения авдеевских блиндажей хотя бы и стратегическую авиацию с термобарическими или бетонобойными бомбами.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Наше телевидение по всем каналам постоянно демонстрирует щемящие кадры домов, разбитых в результате не просто продолжающихся, а, скорее, даже нарастающих по интенсивности обстрелов мирных кварталов. Пополняются сводки по убитым и раненым гражданским лицам. Страдают дети. Естественно, такие кадры порождают двойственную реакцию у самых преданных идеалам Новороссии зрителей.

С одной стороны, сочувствие и возмущение. А вот, с другой, недоумение. В наших соцсетях Россию уже откровенно называют государством-терпилой. По аналогии с жертвами уголовных преступлений. И это мощную ядерную державу!

Уже даже нет иронизирования по поводу обещаний нанести удары по центрам принятия решений, проведения красных линий, нарушение которых повлекло бы неминуемое возмездие. В архив сданы предположения о существовавших якобы негласных договоренностях о том, что в отсутствии атак против объектов в Крыму не будет ударов по системам жизнеобеспечения Киева. Ныне Крым под постоянными атаками с воздуха.

Можно понять заявления того же Сергея Шойгу о том, что наше медленное продвижение связано с желанием снизить до минимума потери, прежде всего, среди гражданского населения. Ясно, что армии будет проще действовать осенью, когда «завянет зеленка», леса обнажатся. И даже зимой при поддержке генерала Мороза.

Но затягивание позиционных боев в отсутствие сообщений о действительно значимых военных успехах на фоне ежедневных сообщений об уничтожении бесконечных командных пунктов начинает провоцировать усталость самого лояльного населения. А потому все ссылки на то, что «все идет по плану» становятся таким же мемом, как и удары по центрам принятия решений.