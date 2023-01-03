Удар по пункту дислокации ВСУ попал в эфир французского телеканала Удар по пункту дислокации ВСУ попал в эфир французского телеканала с министром экономики Ле Мэром

Фото: Социальные сети

Момент ракетного удара по пункту дислокации ВСУ в городе Дружковка Краматорского района попал в эфир французского телеканала TF1. Кадры были показаны в передаче с участием министра экономики Франции Брюно Ле Мэра.

В программу была включена прямая трансляция из Дружковки, которую вел журналист Поль Гаснье. В какой-то момент за его спиной появилась яркая вспышка, а затем прогремел мощный взрыв.

По словам директора хоккейного клуба «Донбасс», в результате удара получила повреждения ледовая арена. По предварительной информации, пострадали два человека, о погибших не сообщается. В Минобороны России информацию об обстрелах не комментировали.

Ранее удар по ледовой арене в Дружковке подтвердил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что украинские Telegram-каналы сообщают о гибели многих украинских военных в результате удара, но официальной информации об этом пока нет. Мирошник добавил, что данный удар никак не связан с обстрелом ВСУ пункта размещения российских военных в Макеевке.

Главный редактор немецкого издания Bild Йоханнес Бойе ранее сообщил, что корреспондент газеты Бьерн Штритцель, получил осколочное ранение в результате обстрела на Украине. Он добавил, что жизнь журналиста вне опасности, а травма не очень серьезная. По словам главного редактора, ранение корреспондента служит напоминанием о трудностях, через которые проходят репортеры на Украине.