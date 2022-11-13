Активист рассказал об ударе по казармам ВСУ в гимназии РИА Новости: активист подполья рассказал об ударе по Николаеву, поразившем казармы ВСУ в школе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Казармы вооруженных сил Украины, оборудованные в одной из гимназий Николаева, были поражены ракетным ударом, сообщил РИА Новости активист местного подполья. По его словам, 1 ноября в результате атаки противник понес потери личного состава.

Военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии. По нашим данным, там находилось очень большое количество нацистов, и эту информацию мы куда надо отправляли. Накрыло всех, — сказал собеседник агентства.

Речь идет о Первой украинской гимназии имени писателя Николая Аркаса. По словам активиста, в ней в 2014 году «продавали в столовой компот с названием «Кровь русских младенцев».

В настоящее время школы Николаева переведены на дистанционное обучение.

Ранее один из активистов пророссийского подполья в Николаеве рассказал, что его коллеги выяснили адреса, где размещаются сотрудники управления СБУ, чтобы не попасть под российские ракетные удары и где руководитель администрации Николаевской области Виталий Ким записывает свои ролики.