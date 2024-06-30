Удар по нацбату «Кракен» и «Новой почте»: что происходит в Харькове 30 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ нанесли удар по базе нацбатальона «Кракен» в Харькове, сообщил координатор подполья. Что об этом известно, куда пришелся российский удар, что происходит на Харьковском направлении?

Что известно об ударе по «Кракену» под Харковом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что 30 июня ВС РФ нанесли точный удар по Харькову.

«В 16:25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера (правильное название — Комсомольское озеро или Основянский карьер. — NEWS.ru), был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона „Кракен“, на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы», — рассказал Лебедев.

Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировали в марте 2022 года главари полка «Азов» (внесен в список террористических и экстремистских организаций и запрещен в РФ) и Главного управления разведки Минобороны Украины. Командира «Кракена» Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

Дополнительных подробностей не приводится. Издание опубликовало фотографию с Основянского озера, на которой видно столб дыма. Ракурс съемки не позволяет точно установить место прилета, однако видно, что оно расположено в направлении Харьковского завода стройматериалов.

Фото: МО РФ

Что пишут об ударе по складам «Новой почты»

«Страна.ua» сообщила об ударе по неназванному объекту в Харькове в 16:35, и опубликовало фотографии со столбом дыма. Мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании в «гражданское предприятие почти в центре города».

Позже Telegram-канал «Труха» опубликовал видео с предполагаемого места удара. Украинская сторона заявила, что было поражено здание «Новой почты».

«Противник заявляет, что здание „Новой Почты“ было поражено нашим ФАБ-500 с УМПК, запущенной с расстояния в 70 км. Склады и транспорт „Новой Почты“ используются ВСУ для перевозки военных грузов. Не раз в Сеть попадали фотографии, как на грузовиках „Новой Почты“ перемещают военную технику и вооружение. В аналогичных целях используются грузовики „с зерном“, — отмечает Telegram-канал „Два майора“.

В районе Комсомольского озера в Харькове действительно находится складское отделение № 4 «Новой почты». Однако оно значительно меньше, чем склады, которые показала прокуратура Украины.

Что происходит на Харьковском направлении

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил о других ударах ВС РФ по объектам противника под Харьковом.

«Сообщается о нанесении нашей тактической авиацией новых ударов по военному заводу „Укроборонпрома“ и ремонтному цеху ВСУ под Харьковом. Ранним утром авиация применила высокоточные крылатые ракеты Х-59. На территории завода поражены ремонтные комплексы и ангары со стоянкой техники ВСУ», — пишет канал.

Кроме того, по данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в Харьковской области были уничтожены два эшелона с боевой техникой, которые направлялись на фронт.

Что происходит в Волчанске

На территории Волчанска продолжаются боевые действия. Украинские источники сообщают, что бойцам ВС РФ удалось закрепиться в многоэтажной застройке на ул. Короленко в северной части города. Оттуда российские войска продвигаются в направлении ул. Пушкинской.

Telegram-канал «Сигнал» опубликовал видео, на котором, как утверждается, бойцы ВС РФ возвращаются на западную часть улицы Гоголя в Волчанске и входят в комплекс Посадского рынка.

«В Волчанске парни докладывают, что пошло купирование прорыва ВСУ в центре. Враг обратно отброшен в район многоэтажек за пределы Соборной улицы. Ситуацию по-другому, как качели, не назвать. И мы и противник постепенно вводит резервные части в бой, попутно увеличивая плотность огня и особенно FPV-дроны со стороны врага. На некоторых позициях приходит за 300 (!!!) ударов в район присутствия наших войск», — сообщил автор Telegram-канала «Синяя Z Борода».

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