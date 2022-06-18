Иван Хорошилов

«Удар ниже пояса»: читатели Le Figaro о позиции Путина по Украине в ЕС Читатели французской Le Figaro впечатлились словами Путина о вступлении Украины в ЕС

18 июня 2022 в 14:16

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума