Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не против вступления Киева в Евросоюз, показывает обширное понимание ситуации главой государства, осознающим, что этот шаг пойдет во вред обеим сторонам, считают читатели французской газеты Le Figaro. В комментариях к соответствующей новости французы указали, что присоединение Киева к ЕС не принесет Брюсселю пользы, а лишь взвалит на него дополнительные экономические трудности, а также лишит Украину окончательной самостоятельности.
Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины, — прогнозирует TIESSE DI HOYE.
Crilise2017 следом спрашивает, кто будет за это платить, в то время как Occitane негодует, почему ЕС не хочет сначала узнать мнение европейцев.
Другие пользователи предрекают Украине лишение национальной идентичности и зависимость от Европы.
Путин прав, он все понял. <...> Для страны вступление в ЕС означает потерю суверенитета и даже души в технократической и бессильной организации, — пишет anonyme 38572.
Накануне Путин в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2022 объяснил, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому Россия ничего не имеет против вступления Украины в ЕС. По словам главы государства, страны Евросоюза сами определят целесообразность решения о принятии в свои ряды Украины. Он также предупредил, что структура экономики Украины такова, что ей будут необходимы большие субсидии.