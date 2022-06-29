Удар молнии разрушил заминированный мост в Киевской области «Страна»: под Киевом молния попала в заминированный мост, произошел взрыв

Фото: Bernd März/dpa/Global Look Press

В селе Демидов под Киевом молния попала в заминированный ВСУ мост через реку Ирпень, в результате чего произошел взрыв, сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале. Отмечается, что ранее этот мост уже был подорван, однако позже его восстановили.

Издание сообщает, что молния ударила по мине, находившейся рядом с опорой моста, в результате произошла детонация. В этот момент по мосту двигался автомобиль с пассажирами, есть раненые.

Отмечается, что военные заложили взрывчатку на случай быстрого уничтожения моста через Ирпень. При этом движение людей и машин закрыто не было.

4 мая в Сети появилось видео ракетного удара по Амурскому мосту в Днепре. На видеозаписи показано, как снаряд поражает опору двухъярусного сооружения. Судя по кадрам, ракета прилетела в дневное время суток.