Учёный ВОЗ: если вакцину от COVID-19 не создадут, люди будут адаптироваться

https://static.news.ru/photo/e13d4aca-8280-11ea-9920-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Набарро Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com

Профессор глобального здравоохранения из Имперского колледжа в Лондоне и генеральный директор по коронавирусу в ВОЗ Дэвид Набарро сообщил, что вакцину от коронавирусной инфекции могут не изобрести. Он отметил, что тогда людям придётся адаптироваться к вирусу.

Не делайте ставку на вакцину, которая может нас защитить от COVID-19. Человечеству придётся жить с угрозой коронавируса в обозримом будущем и соответствующим образом адаптироваться, потому что нет никаких гарантий, что вакцина может быть успешно разработана, — приводит слова учёного британское издание The Guardian.

Издание отмечает, что в интервью другой газете The Observer Дэвид Набарро сообщил , что не для всех вирусов на планете существуют безопасные и эффективные вакцины. Если её не смогут разработать, то к коронавирусу придётся адаптироваться, постоянно соблюдать определённые правила безопасности.

Некоторые вирусы очень, очень сложны, когда дело доходит до разработки вакцин, поэтому в обозримом будущем нам нужно будет найти способы, как вести себя с этим вирусом как с постоянной угрозой. Это означает изоляцию тех, кто показывает признаки болезни, а также их контактов. Пожилые люди должны быть защищены. Кроме того, необходимо привыкать вести дела в больнице. Это станет новой нормой для всех нас, — сообщил Дэвид Набарро в интервью.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании начнут производить вакцину от коронавируса, которая не прошла клинические испытания. Отмечается, что после подтверждения эффективности вакцины медики начнут её использовать.