Учёный предложил увеличить интервал между инъекциями вакцины COVID-19

https://static.news.ru/photo/a0be469a-54d8-11eb-946b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Вторую инъекцию вакцины от коронавируса следует делать не ранее, чем через 120 дней после первой. Такого мнения придерживается директор итальянского Института фармисследований имени Mario Negri, профессор Джузеппе Ремуцци.

Речь идёт препарате, разработанном компаниями Pfizer и BioNTech. По словам его создателей, в большинстве случаев заражение COVID-19 возможно в течение 10-12 дней после первой инъекции, а затем уровень защиты повышается до 90%.

Ремуцци подчеркнул, что не отрицает необходимость повторной инъекции. Он считает, что раз защита, которая обеспечивается первой дозой, столь высока, интервал между прививками можно увеличить. Профессор полагает, что разницы в результатах не будет в зависимости от того, когда сделан второй укол — вскоре после первого или через несколько месяцев. Однако это позволит привить более широкий круг людей.

Лучше вакцинировать большое число людей одной дозой, чем небольшую выборку двумя дозами, — цитирует его издание Corriere della Sera.

Учёный также отметил, что главной проблемой является нехватка вакцины. Он напомнил, что компания Pfizer уже заявила о невозможности удовлетворить все потребности в препарате и призвал объединить производственные мощности мира. По его словам, властям Италии следует выделить на производство вакцины в стране несколько миллиардов евро.

Ранее NEWS.ru писал, что в итальянском городе Прато 21 постоялец дома престарелых заразился коронавирусом после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech. Прививка пожилым людям была сделана перед самым Новым годом. Всего в доме престарелых заболели 46 человек.