Учёные заявили о новом температурном рекорде в Европе

https://static.news.ru/photo/b020e028-38b5-11eb-8230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ноябрь 2020 года стал на Европейском континенте самым тёплым за всю историю наблюдений. Об этом рассказали специалисты Службы по изменению климата Copernicus (C3S).

Прошедший ноябрь оказался на 0,8 градуса Цельсия теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год, говорится в пресс-релизе на Phys.org. Ноябрьские показатели превзошли предыдущий рекорд на 0,1 градуса.

При этом осенняя температура в этом году оказалась на 0,4 градуса теплее осени 2006 года, которая до этого считалась самой жаркой. По мнению специалистов, эти данные соответствуют долгосрочной тенденции потепления.

В Copernicus отметили, что по прошествии декабря можно будет сделать вывод, окажется ли весь 2020 год таким же тёплым, как 2016 год.

Как писал NEWS.ru, cотрудники Эксетерского университета (Великобритания) заявили, что глобальное потепление на два градуса Цельсия спровоцирует катастрофические последствия — высвобождение 230 млрд тонн углекислого газа из почвы.