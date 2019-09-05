https://static.news.ru/photo/c79bf112-cfd8-11e9-933e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная команда исследователей, которую возглавлял профессор новозеландского университета Отаго Нил Джеммел, пришла к выводу, что легендарное мифическое чудовище Несси может быть гигантским угреобращным существом.

Учёные взяли 250 проб воды из шотландского озера Лох-Несс и проанализировали более 500 млн последовательностей ДНК. В результате исследователи исключили существование в водах озера рептилий юрского периода, таких как плезиозавры. Теории о том, что чудовище может быть сомом или акулой, также были опровергнуты — учёные не нашли ДНК этих видов, сообщает Sky News .

Эксперты говорят, что среди других выделяется одна «правдободобная теория»: люди могли видеть не чудовище, а огромных угрей.

Is this the end of the Loch Ness monster mystery?



Scientists have analysed more than 500 million DNA sequences. Here's what they found https://t.co/b0QaXorwWf — Sky News (@SkyNews) September 5, 2019

Джеммел пояснил, что один или два угря могли вырасти до «экстремальных размеров».

Существует очень значительное количество ДНК угрей. В Лох-Нессе очень много угрей. Наши данные не раскрывают их размер, но огромное количество материала говорит о том, что мы не можем сбрасывать со счетов вероятность того, что в Лох-Нессе могут быть гигантские угри, — рассказал профессор.

Ранее News.ru писал, что охотник за лох-несским чудовищем опубликовал в Сети видео, на котором, как он утверждает, запечатлены два загадочных существа.