Учёные взяли 250 проб воды из шотландского озера Лох-Несс и проанализировали более 500 млн последовательностей ДНК. В результате исследователи исключили существование в водах озера рептилий юрского периода, таких как плезиозавры. Теории о том, что чудовище может быть сомом или акулой, также были опровергнуты — учёные не нашли ДНК этих видов, сообщает Sky News .

Эксперты говорят, что среди других выделяется одна «правдободобная теория»: люди могли видеть не чудовище, а огромных угрей.