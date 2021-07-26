Учёные предупредили о «пандемии одиночества» в Евросоюзе

В два раза больше людей стали чувствовать себя одинокими по сравнению с той долей, что была до коронавирусной инфекции. К подобному выводу пришли специалисты Европейского Объединённого исследовательского центра (JRC), доклад которых опубликован на сайте организации.

Отмечается, что в настоящее время одиноким чувствует себя каждый четвёртый житель ЕС. В 2016 году таких людей было около 12%. Число одиноких удвоилось во всех возрастных группах, а среди лиц в возрасте 18–35 лет показатель вырос в четыре раза.

Специалисты пришли к выводу, что на данный момент проблема одиночества стоит перед всеми возрастными категориями примерно поровну — перед женщинами и мужчинами. Таким образом, по мнению учёных, население Европы находится под угрозой «пандемии одиночества».

Ранее сообщалось, что команда учёных из Университета Джеймса Кука провела ряд исследований и выяснила, что одинокие люди пытаются справляться с этим неприятным чувством посредством громких звуков. Результаты научных изысканий показали, что те, кто чаще находится в социальной изоляции, предпочитают более громкую музыку.