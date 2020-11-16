Учреждения культуры Львова выступили против «карантина выходного дня»

https://static.news.ru/photo/d085b89e-2829-11eb-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Львівський органний зал/facebook.com

Львовский Дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр подали иски в Окружной административный суд Киева к кабинету министров Украины для отмены так называемого карантина выходного дня, следует из сообщения пресс-службы суда.

Истцы просят суд отменить установленные правительством дополнительные карантинные ограничения в период с 00:00 (01:00 мск. — NEWS.ru) субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как утверждают истцы, «карантин выходного дня» может негативно сказаться на деятельности учреждений культуры. В частности, прогнозируется потеря 50% доходов за выходные дни.

«Карантин выходного дня» введён на Украине с 14 по 30 ноября. В частности, власти страны разрешают работать в это время продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Примечательно, что ряд городов отказался выполнять условия карантина — 16 ноября в нескольких населённых пунктах прошли протесты предпринимателей.

По состоянию на 16 ноября на Украине зафиксировано 545 689 случаев коронавируса. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 9832. Всего в стране от заболевания скончались 9697 человек. Число излечившихся от коронавируса составляет 244 197.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным ввод «карантина выходного дня».

По его словам, в стране необходимо усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.