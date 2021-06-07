Учителям в Испании случайно вкололи шесть доз вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c37b02f4-c788-11eb-b7fe-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Восемь учителей одного из колледжей в Испании из-за врачебной ошибки получили сразу шесть доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили журналисты агентства Efe.

Передозировку препаратом от COVID-19 получили преподаватели колледжа, расположенного в муниципалитете Хельвес, провинция Севилья. Они прошли вакцинацию в прошлую пятницу, 4 июня. Каждый из них по ошибке медиков получил во время прививки содержимое полной ампулы вакцины Pfizer. Она рассчитана на шесть доз.

Последствия в разговоре с прессой прокомментировал один из преподавателей по имени Висенте Асенсио.

Ни у кого особо сильных симптомов не проявилось, и в понедельник все вышли на работу, — заявил педагог.

Ранее аналогичные инциденты со случайной передозировкой произошли в Германии и Италии. В Испании к настоящему моменту обе дозы вакцины получили более десяти миллионов человек. Население страны — 47 миллионов.

Как стало известно ранее, власти Испании с 7 июня разрешили въезд в страну туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от COVID-19. Разрешение распространяется на граждан, привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.