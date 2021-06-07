Учителям в Испании случайно вкололи шесть доз вакцины от коронавируса

Восемь учителей одного из колледжей в Испании из-за врачебной ошибки получили сразу шесть доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили журналисты агентства Efe.
Передозировку препаратом от COVID-19 получили преподаватели колледжа, расположенного в муниципалитете Хельвес, провинция Севилья. Они прошли вакцинацию в прошлую пятницу, 4 июня. Каждый из них по ошибке медиков получил во время прививки содержимое полной ампулы вакцины Pfizer. Она рассчитана на шесть доз.
Последствия в разговоре с прессой прокомментировал один из преподавателей по имени Висенте Асенсио.
Ни у кого особо сильных симптомов не проявилось, и в понедельник все вышли на работу, — заявил педагог.
Ранее аналогичные инциденты со случайной передозировкой произошли в Германии и Италии. В Испании к настоящему моменту обе дозы вакцины получили более десяти миллионов человек. Население страны — 47 миллионов.
Как стало известно ранее, власти Испании с 7 июня разрешили въезд в страну туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от COVID-19. Разрешение распространяется на граждан, привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.
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