Учитель в Швеции задал ученикам в теории спланировать теракт Dagens Nyhete: учителя в Швеции отстранили после задания спланировать теракт

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Учителя в Швеции отстранили от работы после того, как он дал задание своим ученикам теоретически спланировать теракт, сообщает газета Dagens Nyheter. Пока инцидент расследуют на уровне средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг, где он произошел. Однако заявление уже направлено в полицию.

Ситуацию прокомментировали и в муниципалитете. Там заявили, что очень серьезно относятся к происшествию. Особенно на фоне того, что в стране вырос уровень террористической угрозы.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ученица пятого класса школы-интерната имени Каниди в Беслане в шутку рассказала одноклассникам о готовящемся в образовательном учреждении теракте, чем спровоцировала панику. По данным канала, информация дошла до экстренных служб, в школе усилили охрану, специалисты осмотрели здание, ни опасных предметов, ни подозрительных людей не нашли.

7 декабря произошла стрельба в брянской гимназии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам на уроке биологии. В результате ЧП погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять человек пострадали. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Региональная прокуратура проводит проверку.