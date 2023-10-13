Ученых встревожил неожиданный выброс метана на дне Балтики Шведских ученых напугали пузырьки метана со дна Балтийского моря

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ученые из шведского Университета Линнея и Стокгольмского университета высказали встревоженность по поводу интенсивного выброса метана неясного происхождения в районе Ландсортской впадины — самой глубокой части Балтийского моря, сообщает LIFE.ru. Глубина в этом районе составляет 460–470 м, и пузырьки газа, которые выделяются из донных отложений и обычно не поднимаются высоко, растворяясь в воде, теперь по непонятным причинам в больших объемах почти достигают поверхности.

Издание цитирует доцента кафедры морской геофизики Стокгольмского университета Кристиана Странна, который признался, что поражен характером и масштабом процесса утечки. По его словам, столь интенсивного выброса метана со дна океана ранее не наблюдалось. Площадь региона выброса составляет примерно 20 кв. км, газ не достигает буквально 20 м до поверхности.

Как отмечает издание, обычно метан образуется в прибрежных морских водах в результате разложения растений, продуктов жизнедеятельности животных и так далее, а затем растворяется в воде либо поглощается бактериями — метанотрофами. Также газ может появляться в толще океанической земной коры в результате воздействия высоких температур в ходе химических реакций в бескислородной среде.

Увеличение количества метана в атмосфере способствует развитию парникового эффекта, напомнили ученые, поэтому внушительные выбросы этого газа из морских глубин вызывают опасения. Одной из причин подводных процессов эксперты назвали попадание в море почвы и удобрений с сельскохозяйственных угодий, из-за чего начинается буйное размножение водорослей и их интенсивное гниение, приводящее к выделению больших объемов метана, который не успевает растворяться в воде и беспрепятственно направляется к поверхности. Кроме того, изменения климата могут способствовать уменьшению количества бактерий —метанотрофов в Балтийском море.

Ранее в районе поломки газопровода Balticconnector, соединяющего Финляндию и Эстонию по дну Балтийского моря, были обнаружены "внешние следы". По одной из версий, трубопровод мог быть поврежден взрывом, но также не исключается, что его могло задеть якорем какое-либо судно.